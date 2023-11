Arka Gdynia - Lechia Gdańsk ONLINE. Wielkie derby Trójmiasta. Gdzie oglądać? TRANSMISJA TV NA ŻYWO [24.11.2023]

Fortuna 1. Liga. Arka Gdynia - Lechia Gdańsk ONLINE. Wielkie derby Trójmiasta! Gdzie oglądać?

Obie drużyny mają jeden cel - awans do najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce. Arka Gdynia ostatnie pięć meczów wygrała i pewnie zmierza do PKO BP Ekstraklasy w przyszłym sezonie. Z kolei Lechia Gdańsk ze zmiennym szczęściem aktualnie zajmuje trzecie miejsce i do gdyńskiego klubu traci tylko trzy "oczka". Piątkowe derby Trójmiasta, więc mogą okazać się kluczowe dla ostatecznego wyglądu tabeli zaplecza polskiej ekstraklasy.

Co łączy Arkę i Lechię w trwającym sezonie? Obie ekipy nie przegrały żadnego z ostatnich sześciu meczów. Faworytem bukmacherów są gospodarze, ale to goście nie przegrali derbów od 2008 roku.