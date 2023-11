Mecz Arka Gdynia - Lechia Gdańsk. Transmisja TV i stream online. Za Derby Trójmiasta trzeba zapłacić

Mecz Arka Gdynia - Lechia Gdańsk TRANSMISJA TV

Na ten hit czekano długo, bo przeszło trzy lata. Los sprawił, że nie w ekstraklasie, lecz na zapleczu. Obie drużyny znalazły się na zakręcie, ale kto wie czy w maju nie będą świętować awansów. Dziś Arka jest w końcu liderem Fortuna 1 Ligi, a goniąca ją w tabeli Lechia zajmuje trzecie miejsce - mimo zmiany właściciela, trenera oraz prawie całej kadry.

Piłkarskie Derby Trójmiasta, czyli mecz Arka - Lechia obejrzy ponad 10 tys. kibiców. Zainteresowanie jest ogromne ze względu na rywala, ale i fakt na serię sześciu zwycięstw czy wreszcie zawieszenie bojkotu domowych spotkań, który ciągnął się od startu sezonu.

- Potencjał ofensywny i styl gry obu drużyn jest bardzo podobny. Chciałbym, by na boisku wygrała piłka nożna, a nie negatywne emocje. To będzie nasz cel - podkreślił trener Arki, Wojciech Łobodziński. - Jestem bardzo zadowolony, że idziemy schematem, który zakładaliśmy. Jesteśmy kroczek dalej. To pokazuje, że ten projekt ma realne szanse na to, żeby finalnie był sukces - tłumaczył z kolei w rozmowie z Dziennikiem Bałtyckim trener Lechii, Szymon Grabowski.