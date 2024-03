Arkadiusz Milik kontuzjowany. Napastnik reprezentacji Polski wykluczony z gry na kilka tygodni

Arkadiusz Milik kontuzjowany. Przerwa potrwa kilka tygodni

Arkadiusz Milik jest jednym z czołowych polskich napastników. Jednak w tym sezonie forma reprezentanta Polski nie jest najlepsza. W rozgrywkach Serie A tylko 3 razy trafił do bramki przeciwnika. Ostatnie z trafień 30-latek zanotował przed tygodniem w meczu na Alianz Stadium z Atalantą Bergamo i wydawało się, że znajdzie się na liście powołanych przez Michała Probierza na baraże o awans do Euro 2024. Lecz ku zaskoczeniu wielu - zabrakło snajpera Juventusu.

Arkadiusz Milik wróci do gry pod koniec

Podczas przerwy reprezentacyjnej Arkadiusz Milik zostanie we Włoszech i będzie przechodził rehabilitację. Za około 2 tygodnie Polak przejdzie kolejne badania. Do gry snajper Juventusu prawdopodobnie wróci dopiero pod koniec kwietnia .

- Nie mamy Milika i będziemy musieli go ponownie ocenić po przerwie międzynarodowej - powiedział na przedmeczowej konferencji prasowej Massimiliano Allegri .

Jeśli reprezentacja Polski wywalczy awans do Euro 2024, piłkarz Juventusu nie będzie mieć wiele czasu, by przekonać do siebie Michałą Probierza.