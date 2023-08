Arkadiusz Pyrka ma odejść do FC Basel. Piast Gliwice zarobi rekordową kwotę. Chodzi nawet o 2,5 mln euro

Piast Gliwice: Arkadiusz Pyrka negocjuje z FC Basel

Arkadiusz Pyrka jest beneficjentem zmiany pozycji. Na początku roku trener Aleksandar Vuković przestawił młodzieżowca ze skrzydła na prawą obronę. To był strzał w dziesiątkę: i dla piłkarza, i dla zespołu.

Możliwości motoryczne najwidoczniej wpadły w oko FC Basel. Pyrka prowadzi zaawansowane rozmowy w sprawie transferu. Do czwartku wszystko powinno się wyjaśnić. Na dziś - jak wynika z informacji dziennikarza Piotra Koźmińskiego - wszystko wskazuje na odejście z Piasta. Rekordowe odejście. Chodzi bowiem o 2,5 mln euro.

Transfer Pyrki jest zaskoczeniem, bo Piast raczej nastawił się na utratę drugiego talentu z obrony, stoper Ariela Mosóra. Jego rozmowy z norweskim Molde jednak upadły.

W trwającym sezonie Pyrka zagrał we wszystkich sześciu meczach w pełnym wymiarze czasowym. To reprezentant Polski do lat 21 (rocznik 2002). Urodził się w Radomiu. Był juniorem miejscowej Broni, potem dostał szansę w Zniczu Pruszków w 2 lidze, po czym w połowie 2020 roku odszedł do Piasta. Zdobył dla niego pięć bramek.