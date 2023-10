Artur Wichniarek wskazał, kto nie nadaje się do reprezentacji Polski. "Dlatego nie powołujesz piłkarzy z Serie C"

Artur Wichniarek: Jeśli Peda gra w Serie C to ma taki poziom

Patryk Peda to jedna z największych niespodzianek w kadrze Michała Probierza. Zawodnik trzecioligowego SPAL wskoczył do wyjściowej jedenastki na mecz z Wyspami Owczymi. Biało-Czerwoni wygrali 2:0, a środkowy obrońca został okrzyknięty bohaterem spotkania. Pochwał nie szczędził także Zbigniew Boniek. - Drużyna poukładana, taktycznie zorganizowana. To zasługa trenera. Peda najlepszy - inteligentny, umie grać w piłkę, dobra technika, asekuracja na dużym poziomie. Dwa miesiące temu nikt by nie pomyślał, że można to tak poukładać. Brawo - napisał były prezes PZPN na platformie X.

Niestety mecz z Mołdawią nie poszedł po myśli Polaków. Biało-Czerwoni zremisowali 1:1, a to oznacza, że nasze szanse na bezpośredni awans zmalały praktycznie do zera. Uratować mogą nas baraże, ale tam także będzie ciężko.