Aston Villa i Club Brugge bliższe półfinału, Fenerbahce goniło Olympiacos, w Czechach bez goli. Podsumowanie ćwierćfinałów Ligi Konferencji.

Fenerbahce gonił, ale przegrał z Olympiacosem. Sebastian Szymański z asystą

W podstawowym składzie Fenerbahce spotkanie rozpoczął Sebastian Szymański , jednak przez większość spotkania wydawało się, że to nie będzie dla niego udany wieczór w europejskich pucharach. Olympiacos wyszedł na prowadzenie już w 8. minucie, a na listę strzelców wpisał się Konstantinos Fortounis.

Gdy wydawało się, że mecz zakończy się niespodziewanie wysokim zwycięstwem Olympiacosu, w 65. minucie podali rywalom pomocną dłoń po przewinieniu Panagiotisa Retsosa we własnym polu karnym. "Jedenastkę" pewnie wykorzystał Dusan Tadić doprowadzając dając nadzieję Fenerbahce na korzystny rezultat. Natomiast na kwadrans przed końcem reprezentant Polski znalazł się w polu karnym gospodarzy, wyłożył piłkę do Irfana Kahveciego, a ten dał kontakt tureckiej drużynie. Ostatecznie wynik 3:2 daje obu zespołom szansę na awans do półfinału.