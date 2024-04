Barcelona odpadła z Ligi Mistrzów przeciwko PSG. Borussia Dortmund dokonała niemożliwego na Signal Iduna Park

Barcelona odpadła z Ligi Mistrzów. Robert Lewandowski zagrał fatalny mecz

Zespół ze stolicy Katalonii pozostawał niepokonany od 27 stycznia. Sześć poprzednich spotkań, w tym dwa w Champions League, rozstrzygnął na swoją korzyść. Będzie musiał jednak poczekać co najmniej rok na awans do półfinału najbardziej prestiżowych klubowych rozgrywek w Europie, a to czekanie trwa już od 2019 roku.

Po pierwszym meczu ćwierćfinałowym Barcelona była w bardzo dobrej sytuacji, wygrała bowiem w Paryżu 3:2.

Trener mistrzów Francji Luis Enrique, w przeszłości piłkarz i szkoleniowiec "Dumy Katalonii", zapewniał jednak, że jest przekonany o odwróceniu losów tej rywalizacji. Porażkę w pierwszym uważał za niezasłużoną.