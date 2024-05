Sevilla - FC Barcelona 1:2 (1:1)

Bramka przyszła kilka minut później. Kto mógł dla Barcelony wpisać się na listę strzelców? Niezawodny Robert Lewandowski. Polak efektownym uderzeniem w stylu kung-fu wyprowadził swoją drużynę na prowadzenie. Warto w tej sytuacji z 15. minuty wyróżnić Joao Cancelo i jego znakomite dośrodkowanie. A później to już tylko poezja w wykonaniu naszego rodaka. Trzeba to zobaczyć!

To było 19. trafienie polskiego napastnika w sezonie hiszpańskiej ekstraklasy. Do liderującego Artema Dovbyka traci pięć goli. Tej straty już w ostatniej kolejce na pewno nie zdoła zniwelować. Zwłaszcza, ze po jego trafieniu koledzy się bardzo cofnęli. Sevilla ruszyła do ataku i na dobrą sprawę sam Dodi Lubebakio miał z trzy doskonałe sytuacje. W dwóch zatrzymał go Marc-Andre ter Stegen, a w jednej obramowanie jego bramki.

PAP/EPA/Jose Manuel Vidal

Zaskoczyć niemieckiego bramkarza z kolei udało się jego koledze z drużyny. Napastnik Youssef En-Nesyri sprytnym delikatnym uderzeniem zaskoczył bramkarza katalońskiego klubu. Ten nie popisał się skuteczną interwencją i na tablicy wyników widniał rezultat remisowy. Końcówka drugiej połowy była już zdecydowanie z przewagą gospodarzy.