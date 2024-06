Wyrok za rasizm na stadionie. Kibice Valencii skazani za zachowanie względem Viniciusa Juniora z Realu Madryt

Walka z rasizmem w La Liga

W ostatnich latach, hiszpańska liga piłkarska intensywnie zaangażowała się w walkę z rasizmem. Wyrok skazujący kibiców Valencii za rasistowskie zachowanie wobec Viniciusa Juniora to kolejny krok na drodze do eradykacji tego zjawiska z hiszpańskich stadionów. Prezydent La Liga, Javier Tebas, skomentował wyrok sądu jako dowód na to, że instytucje piłkarskie są zdecydowane działać przeciwko rasizmowi.