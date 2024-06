Dwaj polscy sędziowie VAR rozchwytywani na Euro 2024. Przed Kwiatkowskim i Frankowskim trzeci mecz. A Marciniak czeka

Polscy sędziowie na Euro 2024

To właśnie ci dwaj ostatni sędziowie, znani z boisk PKO Ekstraklasy, w której samodzielnie prowadzą spotkania, są póki co najbardziej zarobieni na Euro. Mieli okazję rozstrzygać już kontrowersje w meczach Węgry - Szwajcaria i Dania - Słowenia. W środę (19 czerwca) będą na VAR podczas meczu Szkocja - Szwajcaria w Kolonii, jako wsparcie dla Słowaka Ivan Kruzliaka.

Do Niemiec decyzją UEFY wysłaliśmy pięciu sędziów. Tylko Szymon Marciniak może poprowadzić mecze jako główny. Adam Kupsik z Tomaszem Listkiewiczem będą wtedy jego asystentami (czyt. liniowymi). Natomiast wyłącznie za obsługę systemu wideoweryfikacji (VAR) odpowiadają w duecie Tomasz Kwiatkowski z Bartoszem Frankowskim.

Na razie nasi sędziowie VAR działają bezbłędnie. To oni w meczu Węgry - Szwajcaria wychwycili błąd liniowego, który dopatrzył się spalonego przy golu na 1:0. Dzięki komunikatowi na słuchawce od Polaków prowadzący zawody Słoweniec Slavko Vincić nie wypaczył wyniku.

Ciągle do żadnego spotkania nie został natomiast wyznaczony Szymon Marciniak. To się jednak pewnie prędko zmieni, skoro w czwartek czekają nas dwa hity: Dania - Anglia i Hiszpania - Włochy. Decyzja w sprawie obsady tych spotkań zostanie podjęta we wtorek.

Z racji gry Polski w grupie D raczej ominie Marciniaka piątkowy hit, czyli Holandia - Francja.

Sędziowie z Polski na Euro 2024: