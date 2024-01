Bartłomiej Wdowik dostał propozycję z Dinamo Zagrzeb. Jagiellonia Białystok ją odrzuciła. Chorwaci zaproponowali za mało

Bartłomiej Wdowik: z Jagiellonii Białystok do Dinamo Zagrzeb?

Gdzie zagra Michał Kucharczyk? Rozważa dwie propozycje

Póki co Wdowik przebywa na wakacjach na Dominikanie. Niewykluczone, że po powrocie do klubu rozmowy w sprawie transferu nabiorą właściwego tempa. Czy trafi do Dinamo? Jagiellonia chce co najmniej dwa razy tyle, ile jej nieoficjalnie zaproponowano.

Póki co więc jedynie Miłosz Matysik uszczuplił kadrę wicelidera. Za kilkaset tys. euro przeszedł do cypryjskiego Arisu Limassol, niedawnego rywala Rakowa Częstochowa w walce o Lidze Mistrzów, w kadrze którego są były piłkarz Jagiellonii Karol Struski i Mariusz Stępiński.