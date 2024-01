Transfery Jagiellonii Białystok - styczeń 2024. Jetmir Haliti to pierwszy zawodnik, który dołączył zimą. Bartłomiej Wdowik odejdzie?

Transfery Jagiellonii Białystok - przyszli do klubu

- Ktoś mi ostatnio podesłał najświeższe zapotrzebowania polskich klubów z jednej z platform, z którymi współpracują. Jagiellonia zgłosiła tam zapotrzebowanie na napastnika, oferując bodajże około 10 tysięcy euro miesięcznie, czyli 120 tysięcy euro rocznie. To nie jest porażająca kwota. Może chodzi o wchodzącego napastnika - powiedział dziennikarz.

Wicelider Ekstraklasy na razie nie jest najbardziej aktywnym polskim klubem na rynku transferowym. W zimowym okienku do Jagiellonii Białystok przyszedł tylko jeden zawodnik. Mowa o Jetmirze Halitim , czyli środkowym obrońcy, który może zagrać także na boku. Jetmir urodził się w Szwecji, ale reprezentuje Kosowo. 27-latek ma jeden występ w kadrze narodowej. Dyspozycja nowego gracza Jagiellonii będzie wielką zagadką, gdyż Haliti nigdy nie grał poza Skandynawią.

Transfery Jagiellonii Białystok - odeszli z klubu

Jetmir Haliti załata dziurę po Miłoszu Matysiku , który przeniósł się do Arisu Limassol. W trwającym sezonie polski obrońca w barwach wicelidera PKO BP Ekstraklasy na boisku zameldował się ośmiokrotnie. Łącznie zaliczył 40 meczów w klubie ze stolicy z województwa podlaskiego. Z nim drużyna w obecnej kampanii zanotowała czyste konto m.in. z Legią Warszawa (2:0) u siebie na stadionie miejskim w Białymstoku. Aris Limassol to aktualny mistrz Cypru. W trwającym sezonie jednak drużyna zajmuje 5. miejsce w swojej lidze. W barwach tego klubu gra Karol Struski i Mariusz Stępiński.

Dużo spekuluje się także o odejściu Bartłomieja Wdowika do Galatasaray lub Dinama Zagrzeb. Forma bocznego obrońcy w obecnym sezonie eksplodowała, dlatego młody gracz trafił do notesów wielu zagranicznych skautów. 23-latek w 19 meczach strzelił dziewięć goli i zaliczył dwie asysty. Co ciekawe wszystkie bramki zostały zdobyte ze stałych fragmentów gry - pięć rzutów wolnych, jeden karny i trzy rożne. Chorwacki portal index.hr poinformował, ile pieniędzy może chcieć Jagiellonia za swojego zawodnika. W grę wchodzi 1,5 mln euro, czyli ponad 6 mln złotych. Czy taka oferta usatysfakcjonuje działaczy wicelidera Ekstraklasy?