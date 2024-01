Gdzie zagra Michał Kucharczyk? Rozważa dwie propozycje: albo Legia II Warszawa, albo Świt Nowy Dwór Mazowiecki

Michał Kucharczyk: albo rezerwy Legii, albo Świt

Oferty piłkarzowi złożyły kluby, którym wiele zawdzięcza. Zagra albo dla rezerw Legii Warszawa, albo dla Świtu Nowy Dwór Mazowiecki. To z niego wybył do stolicy, a potem ze stołeczną drużyną sięgnął pięć razy po mistrzostwo Polski oraz sześć razy po Puchar Polski. Zagrał też w europejskich pucharach - w tym w elitarnej Lidze Mistrzów. Borussii Dortmund strzelił nawet gola.

Wcześniej Kucharczyk reprezentował barwy Pogoni Szczecin. Jak się okazuje, 32-latek na pewno nie wróci na ten szczebel rozgrywkowy. W grę wchodzi jedynie gra w 3 lidze, w grupie dla drużyn z Mazowsza. Kuchy, co nie jest tajemnicą od dawna, bierze pod uwagę sentymentalny powrót .

Po co Legii Kucharczyk? Sprawa jest prosta: doświadczony zawodnik ma pomóc rezerwom w awansie do 2 ligi. Na razie zespół jest wiceliderem tabeli, z taką samą liczbą punktów co prowadząca Pogoń Grodzisk Mazowiecki. Świt zajmuje piątą pozycję.

W rezerwach Legii nie brakuje znanych nazwisk. Oprócz graczy pierwszej kadry regularnie występują w nich Mateusz Możdżeń czy Adam Ryczkowski.