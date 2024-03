Bartosz Salamon wrócił do reprezentacji Polski. Jakie jest jego życie prywatne? Przedstawiamy piękną żonę Włoszkę!

Bartosz Salamon wrócił do reprezentacji. Przedstawiamy żonę piłkarza

Obrońca urodził się w Poznaniu i tam obecnie występuje. Piłkarz w młodym wieku ruszył na podbój Półwyspu Apenińskiego. W 2013 roku trafił do AC Milan i tam starał się dalej przebijać do pierwszego składu "Rossonnerich". Ostatecznie jego przygoda w klubie z Lombardii zakończyła się fiaskiem i zdecydował poszukać dla siebie lepszego miejsca do dalszego rozwoju.

Przy okazji swojego pobytu we Włoszech zwiedził takie kluby na przemiennie jak m.in. Pescara, UC Sampdoria, Cagliari Calcio, SPAL oraz Frosinone. Po ostatnim pobycie we włoskim SPAL zdecydował się na powrót do stolicy Wielkopolski - konkretnie do Lecha Poznań, w którym występuje po dziś dzień.

We Włoszech jednak poznał miłość swojego życia. Natalia, która wyjątkowo cenni sobie własną prywatność. Poza zdjęciami na profilu piłkarza nie ujrzymy jej w mediach społecznościowych. Znane jest tylko jej imię oraz pochodzenie. Razem z Bartoszem mają dwóch synów - Leonardo i Alessandro.