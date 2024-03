Bartosz Slisz w życiu prywatnym. Spełnia swój amerykański sen po transferze do MLS. Oświadczył się już trzy lata temu w Meksyku

Bartosz Slisz w styczniu 2024 roku zamienił Legię Warszawa na amerykańską Atlantę United. O transferze było głośno już od dawna, dlatego kibice mieli czas, żeby oswoić się z tą myślą. Środkowy pomocnik był ważny nie tylko na boisko, ale także w szatni. Jego kolega Josue zamieścił w mediach społecznościowych pożegnalny wpis ze wspólnym zdjęciem. Portugalczyk napisał do Polaka: Leć, mój książę. Mam nadzieję, że nie będziesz za mną bardzo tęsknić.

- Przyszedł czas na zmiany, czas na kolejny etap w moim życiu. To był pięknie spędzony czas w Legii. Dwa mistrzostwa Polski, Puchar Polski, Superpuchar Polski, gra w Europie... Niesamowite przeżycia, wzloty i upadki. Wszystkie sytuacje zbudowały mnie jako zawodnika i pozwoliły na rozwój mojej osoby. Dziękuję całemu klubowi, trenerom, zawodnikom, pracownikom i kibicom – byliście i jesteście niesamowici! To była czysta przyjemność grać przed pełnymi trybunami. Wszystkie te chwile zostaną ze mną do końca życia. Po mistrza Legio marsz! - pożegnał się z Legią Bartosz Slisz na Instagramie.