Bayern Monachium rozważa trzech kandydatów na trenera. Ściągnie rewelację Bundesligi? Na celowniku jest Serhou Guirassy

Bayern Monachium. Kto za Thomasa Tuchela?

Do pięciu punktów wzrosła strata Bayernu do Bayeru po przegranym hicie Bundesligi. Istnieje spore ryzyko, że pierwszy raz od 2012 roku zespół z Monachium nie sięgnie po tytuł mistrzostwo. A to przy odpadnięciu z Pucharu Niemiec i niepewnym losie w Lidze Mistrzów oznaczałoby prawdziwą katastrofę.

Póki co szefowie Bayernu zastanawiają się, kto mógłby przejąć zespół po sezonie, na rok przed upływem kontraktu z Tuchelem. Dziennikarz Christian Falk podał nazwiska spodziewanych kandydatów. W Monachium chcieliby powrotu Hansiego Flicka, zatrudnienia Joachima Löwa albo Austriaka Olivera Glasnera. Wszyscy są bezrobotni i mają jeszcze sporo do udowodnienia - zwłaszcza byli selekcjonerzy Niemiec.

Kto zostanie trenerem FC Barcelony? Znany dziennikarz ujawnił trzy kandydatury