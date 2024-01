Bayern Monachium wygrał w Augsburgu, pomimo nerwowej końcówki. Harry Kane się przełamał i dalej goni Roberta Lewandowskiego

Augsburg - Bayern Monachium 2:3

We wrześniu 2022 i w listopadzie 2021 roku Bayern poniósł porażki w ligowych derbach Bawarii w Augsburgu 0:1 i 1:2. Tym razem zgarnął komplet punktów, choć znów miał pewne kłopoty. Mistrz Niemiec prowadził do przerwy 2:0 po trafieniach Aleksandara Pavlovicia (23.) i Kanadyjczyka Alphonso Daviesa (45+5.). Gospodarze też trafili do siatki, ale po analizie VAR gola unieważniono.

Po zmianie stron stratę na krótko zmniejszył Bośniak Ermedin Demirović (52.), ale kilka chwil później swoją 23. ligową bramkę w tym sezonie strzelił Harry Kane (58.). Było to pierwsze trafienie Anglika w ostatnich trzech kolejkach. W pozostałych 15 kolejkach musi strzelić jeszcze 19 goli, aby pobić rekord Roberta Lewandowskiego - 41 bramek w ciągu jednego sezonu.