Belgia na Euro 2024. Kadra, terminarz, grupa. Największą gwiazdą Kevin de Bruyne, trenerem Domenico Tedesco

Kadra reprezentacji Belgii na Euro 2024

Gwiazda reprezentacji Belgii - Kevin de Bruyne

Urodzony 28 czerwca 1991 roku pomocnik rozpoczął karierę w akademii KRC Genk. W 2008 roku zadebiutował w pierwszej drużynie tego klubu, szybko zdobywając uznanie dzięki umiejętnościom technicznym, wizji gry i precyzyjnym podaniom. W sezonie 2010/2011 odegrał kluczową rolę w zdobyciu przez Genk mistrzostwa Belgii.

Po krótkim epizodzie w Chelsea FC, gdzie nie poznano się na jego talencie i wypożyczeniu do Werderu Brema, przeniósł się do VfL Wolfsburg, gdzie jego kariera nabrała rozpędu. W 2015 roku zdobył Puchar Niemiec z Wolfsburgiem, a następnie dołączył do Manchesteru City za rekordową kwotę 73 milionów euro.

Pod skrzydłami Pepa Guardioli rozwinął swoje umiejętności do światowego poziomu. W Manchesterze City zdobył sześć tytułów mistrza Anglii, Puchar Anglii oraz Puchar Ligi Angielskiej. W sezonie 2022/2023 był kluczowym graczem zdobywcy Ligi Mistrzów. Tak jak cała drużyna Obywateli przeszedł do historii, zdobywając w jednym sezonie wszystkie najważniejsze klubowe tytuły możliwe do zdobycia. Wcześniej z angielskich drużyn udało się to tylko MU w 1999 roku