Węgier Barnabas Varga wypisany ze szpitala po fatalnym zderzeniu na Euro 2024. Jest już w domu

29-letni Varga powrócił na Węgry w środę, pozostawiając swoją drużynę w Niemczech, gdzie czekają na informację o ewentualnym awansie do 1/8 finału jako jedna z najlepszych drużyn z trzecich miejsc w grupach.

Do kontuzji doszło w drugiej połowie meczu z Szkocją, kiedy to Varga zderzył się z bramkarzem przeciwników, Angusem Gunnem, co skutkowało złamaniem kilku kości twarzy piłkarza.

Po przerwie meczu, która trwała niemal 10 minut, Varga został przetransportowany do szpitala w Stuttgarcie, gdzie już następnego dnia przeszedł operację.

Węgry zapewniły sobie zwycięstwo nad Szkocją 1:0 dzięki golu Kevina Csobotha, strzelonego w doliczonym czasie gry.

Marco Rossi, trener reprezentacji Węgier, wraz z częścią swojego sztabu oraz Endre Botką, reprezentującym Ferencvaros Budapeszt, odwiedzili Vargę we wtorek w szpitalu. PAP