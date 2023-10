„Biało-niebieska krew”. Stomil Olsztyn podpisał umowę partnerską z Klubem HDK Legion – Oddział Leśnik

Futbolowe czwartki w Olsztynie

Krew może oddawać każda zdrowa osoba pełnoletnia (do 65 roku życia). Przed donacją należy zjeść lekkostrawny posiłek, a w przypadku palaczy - ograniczyć palenie papierosów. Do rejestracji będzie potrzebny dokument tożsamości ze zdjęciem i numerem PESEL (np. dowód osobisty). Po donacji krwiodawca może otrzymać zaświadczenie, na podstawie którego przysługuje mu dwa dni wolnego (dzień oddania krwi i następny dzień kalendarzowy).

- Stomil, poza obszarem sportowym, to przede wszystkim instytucja, która ma być wzorem pożądanych społecznie dobrych praktyk – powiedział prezes Stomilu Arkadiusz Tymiński.

Po 14 rozegranych spotkaniach (1 zaległe) Stomil zajmuje 13. miejsce w tabeli z dorobkiem 17 punktów. Nad strefą spadkową ma trzy „oczka’ przewagi.

W sobotę 4 listopada do Olsztyna przyjedzie Skra Częstochowa. Pierwszy gwizdek sędziego o godz. 19:15. to będzie pierwsza okazja dla kibiców, by po oddaniu krwi dostać bilet na mecz.