Bilety dla Wisły Kraków na finał Pucharu Polski z Pogonią Szczecin. Ceny, harmonogram sprzedaży, gdzie kupić?

Bilety na finał Pucharu Polski. Kibice Wisła Kraków jadą na Narodowy

Wisła Kraków po emocjonującym meczu z Piastem Gliwice awansowała do finału, gdzie zmierzy się z Pogonią Szczecin w walce o cenny puchar, ale także prawo gry w eliminacjach do europejskich pucharów. Euforia po ostatnim gwizdku półfinału była bardzo krótka, gdyż dziennikarze zaczęli przypominać, że na Wiśle ciąży kary, która nie pozwala kibicom "Białej Gwiazdy" wspierać swojego zespołu na wyjazdach. Jarosław Królewski w mediach społecznościowych od razu zaczął działać w tej sprawie. Niektóry kibice uważają, że robił to zbyt agresywnie, gdyż zagroził nawet walkowerem.