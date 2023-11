Blaz Kramer nie chciał zagrać dla rezerw Legii Warszawa. Trener Kosta Runjaić ustawił go do pionu. Słoweniec wypadł z kadry meczowej

Legia bez Kramera. Bo postawił się trenerowi?

Kosta Runjaić został zapytany o to na koniec konferencji. Zaczął dość tajemniczo: - Decyzja była podyktowana jego zachowaniem, które mnie nie do końca się spodobało - stwierdził Niemiec, ale dziennikarze nie dali za wygraną. Drążyli dalej, a trener się rozwinął.

- Kramer nie chciał zagrać dla rezerw w 3 lidze. W Legii żaden piłkarz nie jest większy niż klub. Każdy zna historię Blaza, jego kontuzje, liczbę rozegranych meczów. Chcieliśmy, żeby rozegrał więcej minut w drugiej drużynie. Nie zgodził się, więc zapłacił swoją cenę. Zaakceptował karę. Na razie to koniec sprawy. Zobaczymy, co przyniesie przyszłość. W Legii jesteśmy profesjonalistami, mamy swoje zasady, które każdego obowiązują - obojętnie czy byłby to Kramer, czy Josue - dodał Runjaić.

W sobotę bez Kramera rezerwy Legii pokonały Olimpię Zambrów (2:0). Zagrali m.in. Robert Pich, Patryk Sokołowski (strzelili po golu), Gabriel Kobylak czy Filip Rejczyk. Druga drużyna jest liderem tabeli w grupie I. Po jedenastu sezonach zamierza awansować do 2 ligi, w której rywalizują już rezerwy Lecha Poznań, ŁKS Łódź oraz Zagłębia Lubin.