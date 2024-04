Bramki z meczu Pogoń Szczecin - Jagiellonia Białystok w półfinale Pucharu Polski. To Portowcy awansowali do finału

Mecz Pogoń - Jagiellonia 2:1: bramki, najciekawsze akcje, skrót

Wszystko co najlepsze wydarzyło się w drugiej połowie i dogrywce. Ale kłamstwem byłoby stwierdzenie, że pierwsza odsłona okazała się słaba - po prostu zabrakło w niej konkretów, czyli goli.

Ten półfinał trzymał w napięciu. Cóż jednak się dziwić, skoro zagrały topowe drużyny PKO Ekstraklasy. Pogoń z punktem straty do podium zajmuje szóste miejsce, natomiast Jagiellonia nadal jest liderem.

Pogoń szarpała, ile wlezie. Jednak to Jagiellonia jako kolejna trafiła do siatki, doprowadzając tym samym do remisu i dogrywki. Akcję stworzyli reprezentanci Polski. Po zagraniu Tarasa Romanczuka na 1:1 strzelił bowiem Bartłomiej Wdowik, którym z loży przypatrywał się selekcjoner Michał Probierz.