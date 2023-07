Brazylijczyk Casemiro obiektem żartów. Internet śmieje się z piłkarza Manchesteru United. "Gruby, na bramkę!" [ZDJĘCIA]

Internauci śmieją się z Casemiro. "Niech idzie na bramkę, zje wszystkie piłki!"

Solidnie oberwało się pomocnikowi "Czerwonych Diabłów" po tym, w jakiej formie wrócił z wakacji. 31-latek, który rozpocznie swój drugi sezon na Old Trafford otrzymał prawdziwe baty w komentarzach od kiciów United. - Niech idzie na bramkę, zje wszystkie piłki! Kto wpuścił słonia na trening? - czytamy w Internecie.

To nie pierwszy i z pewnością nie ostatni przypadek, kiedy piłkarz "pofolgował" sobie podczas zasłużonego urlopu między sezonami. Z pewnością jednak do początku rozgrywek Casemiro nawiąże do swojej formy z sezonu. Póki co jednak, jest bohaterem wielu kreatywnych memów. Niektóre są naprawdę bardzo śmieszne i musiały dotrzeć do samego zainteresowanego.

"Czerwone Diabły" już w sobotę 22 lipca zmierzą się towarzysko z Arsenalem Jakuba Kiwiora podczas letniego tournee w Stanach Zjednoczonych. Liga z kolei zaczyna się dla nich meczem z Wolves 14 sierpnia.