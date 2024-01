Bundesliga. Jadon Sancho zabrał głos po powrocie do Borussi Dortmund. Anglik po meczu z Darmstadt przerwał milczenie

Jadon Sancho "wrócił do domu". Anglik kapitalnie się przywitał

Angielski skrzydłowy w sobotę zaliczył swój pierwszy mecz od czasu powrotu z Manchesteru United do Borussi Dortmund. Anglik spotkanie z Darmstadt w 17. kolejce rozpoczął na ławce. Jednak już w 55. minucie pojawił się na placu gry zmieniając Jamie'go Bynoe-Gittensa. Skrzydłowy idealnie się przypomniał fanom niemieckiej ekstraklasy i sympatykom klubu z Dortmundu. W 77. minucie asystował przy trafieniu Marco Reusa i po raz kolejny kibice mogli sobie przypomnieć stare, dobre czasy, kiedy 23-latek czarował na tym poziomie rozgrywkowym.

Po meczu nie zabrakło pytań do samego zawodnika o spektakularny powrót na "stare śmieci". Skrzydłowy wyjawił w jakich kategoriach traktuje ponowne przyjście do Dortmundu. Przy tym nie ukrywał ogromnej radości z możliwości kontynuowania swojej kariery na niemieckiej ziemi. - Czuję się, jakbym wrócił do domu. Jestem szczęśliwy, że znów mogę grać - przyznał.