Były reprezentant Polski, Bartosz Bosacki o ostatniej dyspozycji Biało-Czerwonych: Wszystko zaczyna się i kończy w głowie

Polacy po niedzielnej porażce w Tiranie z Albanią 0:2 mocno skomplikowali sobie sytuację w kwalifikacjach do przyszłorocznych mistrzostw Europy, które rozegrane zostaną w Niemczech. Bosacki przyznał, że piłkarze przegrali mecz nie na boisku, ale w głowach.

- Graliśmy bez "ładu i składu", bez pomysłu. Mi jest żal chłopaków, że muszą w tym uczestniczyć, ale też część winy spada na nich. Nie ma co analizować gry, taktyki. Nie jest też tak, że zawodnikom się nie chciało. Ja setki razy to powtarzałem, że w sporcie wszystko zaczyna się i kończy w głowie. Jeśli ta głowa nie działa, to można być w najlepszej dyspozycji i nic się nie zrobi. To głowa decyduje o tym, czy się wygrywa, czy przegrywa. Myślę, że do tego doszły też inne kwestie, jak wywiad Roberta Lewandowskiego oraz rzeczy, które działy się przed zgrupowaniem. To wszystko pokazuje, że coś tam "nie trybi"