Cezary Kucharski wygrał sprawę w sądzie. Byłemu agentowi Bartosza Kapustki należy się kilka milionów złotych

Cezary Kucharski wygrał głośną sprawę w sądzie

Cezary Kulesza to były agent piłkarski m.in. Roberta Lewandowskiego czy Bartosza Kapustki . Z kapitanem reprezentacji Polski jest w sporze, który ostatecznie trafił do sądu. Ten artykuł jednak nie skupia się na 35-letnim napastniku, ale na wspomnianym pomocniku Legii Warszawa i jego byłym pracodawcy, czyli Cracovii .

Portal WP Sportowe Fakty opisuje, że Cezary Kucharski pod koniec poprzedniego roku wygrał w sądzie sprawę, która dotyczyła transferu Bartosza Kapustki z Cracovii do Leicester City .

Początek tej historii to 2015 rok, kiedy uzdolniony 19-letni Bartosz Kapustka podpisał nowy 3-letni kontrakt z Cracovią. Cezary Kucharski, który wówczas był jego agentem dobrze się zabezpieczył, gdyż w umowie został umieszczony zapis, że do opiekuna piłkarza trafi 10 procent kwoty następnego transferu. Na Euro 2016 ofensywny pomocnik z dużym potencjałem zwrócił uwagę wielkich klubów, dlatego niedługo potem po Kapustkę zgłosiło się angielskie Leicester City oferując 5 milionów euro. Pomimo tego, że Cezary Kucharski już nie był agentem wspomnianego piłkarza, powinno do niego trafić 500 tys. euro, wynikające z wcześniejszych ustaleń.