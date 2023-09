Cezary Kulesza zdradził, czemu wybrał Michała Probierza: Nie daje się takiej funkcji komuś tylko dlatego, że się go zna

Cezary Kulesza o wyborze Michała Probierza

Kulesza zaznaczył, że zapoznał się z opinią członków zarządu. Probierza wybrał jednak sam. - Mam takie uprawnienia. Nie uciekam od odpowiedzialność na przyszłość - usłyszeli dziennikarze.

Ostateczną decyzję Kulesza podjął we wtorek w godzinach wieczornych. Wtedy też poinformował o niej Papszuna.

Awans Probierza w strukturach PZPN sprawia, że w reprezentacji do lat 21 powstał wakat. Kto więc dokończy rozpoczęte eliminacje do młodzieżowego Euro? Kulesza odpowiedział następująco: - Szkoda, że Probierz nie ma bliźniaka, bo nie miałbym problemu z nowym trenerem kadry U21. To temat, o którym będziemy rozmawiać i wkrótce dojdziemy do finalizacji - zaznaczył. Według mediów kandydatem jest Miłosz Stępiński z U-20.