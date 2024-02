Co dalej z Thomasem Tuchelem? Bayern Monachium podjął szokującą decyzję. Czeka na Xabiego Alonso?

Thomas Tuchel niszczy Bayern?

W niedzielę Bayern przegrał 2:3 z Bochum i całkowicie się skompromitował. Przed meczem zagraniczni dziennikarze informowali, że to ostatnia szansa dla Thomasa Tuchela, żeby przekonać do siebie zarząd. Brak przekonującej wygranej oznaczałby natychmiastowe zwolnienie. Okazuje się jednak, że to zwykła plotka dziennikarska. Jan-Christian Dreesen (prezes zarządu) tuż po meczu potwierdził, że Tuchel nadal będzie trenerem Bayernu, pomimo tego, że strata do Bayeru Leverkusen urosła już do ośmiu punktów.

- Czuję wsparcie, znam swoje relacje z Janem i wiem, jak razem pracujemy. On wie, jak bardzo mnie to denerwuje i ile inwestujemy. To, że trwa dyskusja o trenerze - to jest częścią biznesu. Nie ma problemu, wiem o tym - Gabriel Stach cytuje dziennik AZ.

Taki ruch może oznaczać jedno - Bayern poczeka do lata na zmianę trenera. Wygląda na to, że zarząd już pogodził się z sezonem bez żadnego trofeum. Oczywistym kandydatem do zastąpienia Tuchela jest Xabi Alonso, czyli obecny szkoleniowiec Bayeru Leverkusen. Hiszpan za kilka miesięcy będzie najbardziej rozchwytywanym trenerem na rynku, ale mówi się, że dołączy tylko do klubu, w którym grał w przeszłości. Zostają więc trzy drużyny - Real Madryt, Liverpool oraz Bayern Monachium.