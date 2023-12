Co musi się stać, żeby Legia Warszawa awansowała z grupy Ligi Konferencji? Z kim "Wojskowi" mogą zagrać w fazie play-off?

Legia Warszawa może mieć "europejską wiosnę"

Legia Warszawa była o krok od awansu z grupy Ligi Konferencji Europy. "Wojskowym" wystarczył remis podczas wyjazdowego spotkania z Aston Villą. Polski zespół niestety przegrał 1:2, ale nadal ma szansę na zajęcie nawet 1. miejsca. Co musi się stać, aby Legia na wiosnę nadal grała w europejskich pucharach?

Obecnie w tabeli prowadzi Aston Villa, która ma 12 "oczek". Legia Warszawa jest na drugim miejscu z dorobkiem dziewięciu punktów. O awans walczy także AZ Alkmaar, które ma sześć punktów. "Wojskowi" zagwarantują sobie awans do następnej fazy, jeśli nie przegrają ostatniego meczu grupowego z holenderskim zespołem - wystarczy remis. Jeśli Legia wygra, a Aston Villa przegra z Zrinjskim Mostarem, polski zespół ma szanse zakończyć grupę na samym szczycie. Jest to jednak mało prawdopodobne. 2. miejsce daje Legii prawo do gry w fazie play-off na wiosnę. 1. miejsce to przepustka od razu do 1/16 finału Ligi Konferencji.