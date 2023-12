Raków Częstochowa nareszcie wygrał mecz w Lidze Europy ze Sturmem Graz 1:0. Co musi się stać, aby "Medaliki" zagrały na wiosnę w Europie?

Liga Europy. Co musi się stać, aby Raków na wiosnę pozostał w Europie? Przedstawiamy możliwe scenariusze!

Podopieczni Dawida Szwargi po czwartkowym zwycięstwie wciąż zachowali szansę na trzecie miejsce i dalszą grę na wiosnę w europejskich pucharach. Jeśli "Medaliki" w ostatniej kolejce w Sosnowcu z Atalantą Bergamo wygrają, bądź zremisują, a Sturm Graz przegra ze Sportingiem Lizbona to niemal na pewno przejdą do Ligi Konferencji.

Jeśli przegra zarówno polski, jak i austriacki zespół do gry będzie wchodzić już matematyka. Można nawet stwierdzić, że ta rozszerzona. Jak przekazał na portalu X (dawniej Twitter) użytkownik AbsurDB w przypadku porażki Rakowa 1:2 oraz Sturmu 0:2 zadecydowałyby o awansie z trzeciego miejsca gole strzelone na wyjeździe we wszystkich meczach. "Medaliki" zdobyły do tej pory dwa trafienia, a Austriacy jedno. Drużyna Dawida Szwargi w takim przypadku grałaby na wiosnę w europejskich pucharach.