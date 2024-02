Co się stało z Bayernem Monachium? Thomas Tuchel zniszczył klub. Oficjalnie: 50-letni trener odejdzie latem

Tuchel zastąpił Nagelsmanna. "Zamienił stryjek siekierkę na kijek"

24 marca 2023 to jeden z najgorszych dni dla kibiców Bayernu Monachium od kilkunastu lat, chociaż wtedy nikt tak nie sądził. Ku zaskoczeniu większości entuzjastów niemieckiej piłki Julian Nagelsmann po przegranym meczu z Bayerem Leverkusen został zwolniony z funkcji trenera "Die Roten". To było dość spore zaskoczenie, gdyż monachijczycy walczyli wówczas na wszystkich trzech frontach - w Lidze Mistrzów, Bundeslidze i Pucharze Niemiec. Oliver Kahn oraz Hasan Salihamidzić stwierdzili jednak, że "potrójna korona jest zagrożona", dlatego czas zmienić trenera. Wybór padł na Thomasa Tuchela, który we wrześniu 2022 roku został zwolniony z Chelsea. Większość fanów miała uzasadnione wątpliwości dotyczące wspomnianego szkoleniowca. Bayern za rządów Nagelsmanna nie grał spektakularnie, ale kibice nadal wierzyli, że młody Julian będzie w stanie przynajmniej zdobyć mistrzostwo Niemiec. Może udałoby się także powalczyć o triumf w Pucharze Niemiec, a przy dobrej formie także świętować sukces w Lidze Mistrzów.