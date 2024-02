Czesław Michniewicz pokazał, jak świętuje urodziny żony. Zacytował słowa weselnego hitu

Czesław Michniewicz o żonie Grażynie

Co ciekawe, już w poniedziałek (12 lutego) będzie kolejna okazja do świętowania. Tym razem 54. urodziny będzie obchodzić Czesław Michniewicz.

Grażyna i Czesław Michniewiczowie mieszkają od lat w Gdyni. Doczekali się dwóch synów: 23-letniego Mateusza, który pracuje w drugoligowej Raduni Stężyca i dwa lata młodszego Jakuba.

- Zawsze powtarzam, że to, co łączy mnie z Mateuszem to fakt, że on narodził się w Poznaniu jako dziecko, a ja... jako trener. Tam dostałem swoją pierwszą szansę i zawsze będę o tym pamiętał. Kuba z kolei urodził się w Gdyni. Poród rozpoczął się w przerwie meczu Jagiellonia - Arka w 2. lidze. Zważywszy, że Mateusz przyszedł na świat w dniu mojego wyjazdu z rezerwami Amiki na zgrupowanie w Polanicy, śmiejemy się z żoną, że piłka wciąż gdzieś jest w tle ważnych wydarzeń naszego życia - czytamy u Michniewicza seniora na stronie.