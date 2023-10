Czy Leo Messi zasłużenie wygrał ósmą Złotą Piłkę? Internauci są podzieleni. Mundial waży aż tak dużo? [SONDA]

Leo Messi zgarnął ósmą Złotą Piłkę

Leo Messi to rekordzista prestiżowego plebiscytu Złotej Piłki, wcześniej triumfował w latach 2009-12 oraz w 2015, 2019 i 2021 roku. W poprzedniej edycji nie było go w nominowanej "trzydziestce". W grudniu 2022 roku poprowadził Argentynę do tytułu mistrza świata - w finale mundialu w Katarze on i koledzy pokonali Francję w rzutach karnych.

Latem, po odejściu z Paris Saint-Germain (wcześniej przez wiele sezonów grał w Barcelonie), słynny Argentyńczyk został piłkarzem amerykańskiego Interu Miami. I właśnie z rąk współwłaściciela tego klubu, a w przeszłości byłego znakomitego piłkarza Davida Beckhama, odebrał w poniedziałek nagrodę.