Czystki w Rakowie Częstochowa. Lista piłkarzy, którzy mogą odejść jest długa. Nie wszystkie transfery się sprawdziły

- Jeżeli jesteś mistrzem Polski to nie możesz być fałszywie skromnym tylko trzeba podchodzić do nowych rozgrywek ambitnie i naszym celem jest walka o trofeum. Jeżeli natomiast chodzi o mnie i cały sztab to naszym celem jest przygotowanie zawodników w optymalny sposób do najbliższego spotkania od strony taktycznej, technicznej, motorycznej czy zdrowotnej. Nie wybiegamy w przyszłość. Skupiamy się tylko i wyłącznie na najbliższym rywalu. To jest jedyna ścieżka do tego by wygrywać spotkania, by zdobywać punkty, co, wierzę w to głęboko, przełoży się finalnie na osiągnięcie naszych celów - powiedział przed startem sezonu trener Dawid Szwarga.