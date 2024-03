Wisła Kraków ma większe szanse na europejskie puchary od Legii Warszawa. Jak to możliwe? Wszystko za sprawą Pucharu Polski

Wisła Kraków w europejskich pucharach? Legia ma jeszcze daleko

Wisła Kraków także nie gra spektakularnie, ale kibice nadal liczą nawet na bezpośredni awans do Ekstraklasy. "Biała Gwiazda" okupuje obecnie 5. miejsce, czyli znajduje się na pozycji gwarantującej baraże. Co najważniejsze klub z Fortuna 1. Ligi zagra niedługo w półfinale Pucharu Polski. Poza Wisłą w grze zostały jeszcze trzy kluby z Ekstraklasy - Piast Gliwice, Pogoń Szczecin oraz Jagiellonia Białystok.

Tabela uwzględnia także miejsca, które zagwarantują grę w eliminacjach do europejskich pucharów. Legia Warszawa zagra w międzynarodowych rozgrywkach na 12 procent. Co ciekawe, większe szanse, bo prawie 15 procent, na to ma Wisła Kraków, która w przypadku wygrania Pucharu Polski weźmie udział w kwalifikacjach do... Ligi Europy. To najnowsza zmiana UEFA.