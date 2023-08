Damian Szymański i jego AEK Ateny awansował do decydującej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Emocjonująca końcówka meczu

AEK Ateny blisko fazy grupowej Ligi Mistrzów

Po 65 minutach goście prowadzili 2:0 i przy takim wyniku to mistrz Chorwacji miałby awans. Jednak w doliczonym czasie drugiej połowy gospodarze trafili do siatki dwukrotnie i mogą cieszyć się z prawa udziału w kolejnej rundzie, do tego uniknąwszy dogrywki. Reprezentant Polski Damian Szymański grał tego dnia do 67. minuty.

Rewanże pozostałych par rozegrano we wtorek. Wtedy odbył się właśnie pierwszy mecz AEK z Dinamem. Tydzień wcześniej nie udało się go rozegrać z powodu starć pseudokibiców, w wyniku których zginęła jedna osoba.

O awans do fazy grupowej walczyć będzie również m.in. Raków Częstochowa. Mistrz Polski wyeliminował już trzech rywali i zmierzy się z FC Kopenhaga. Bramkarzem duńskiego zespołu jest Kamil Grabara. Mecze 4. rundy eliminacji zostaną rozegrane 22-23 i 29-30 sierpnia.