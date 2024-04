Dani Ramirez uspokoił kibiców po tym jak podczas meczu z Lechem Poznań zasłabł na boisku. Hiszpan zabrał głos

Dani Ramirez przekazał pozytywne wiadomości swoim kibicom

Pomocnik został jak najszybciej przetransportowany do szpitala, gdzie przeszedł szczegółowe badania mające na celu ustalić co konkretnie sprawiło, że w tak nieoczekiwany sposób zasłabł podczas niedzielnej rywalizacji w ramach 29. kolejki PKO Ekstraklasy. - Wszystko ze mną w porządku. Dziękuję za wszystkie wiadomości. Czas na odpoczynek, wrócę silniejszy, ale najważniejsze jest to, że nic poważnego się nie stało - napisał w relacji na Instagramie Ramirez.