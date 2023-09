Daniel Łukasik piłkarzem Śląska Wrocław. Dołączył jako wolny zawodnik. Ostatnio (nie) grał w Radomiaku Radom Jacek Czaplewski

Transfery. Daniel Łukasik jako ostatni dołączył do Śląska Wrocław. Były pomocnik Radomiaka Radom podpisał krótką umowę. Obowiązuje do końca trwającego sezonu, czyli do czerwca 2024 roku.