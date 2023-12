Dariusz Mioduski i zarząd Legii Warszawa zostali wyrzuceni z angielskiej restauracji przez... narodowość? Rzecznik klubu zdradza szczegóły

Dariusz Mioduski dyskryminowany przez narodowość?

Przed meczem Aston Villa - Legia Warszawa doszło do wielkich zamieszek. Kibice polskiego klubu starli się z angielską policją. Kilkadziesiąt osób zostało aresztowanych. Niestety nie zabrakło także rannych. Powodem konfliktu była zmiana ilości wejściówek dla fanów Legii. Aston Villa postanowiła, że zmniejszy pulę dla kibiców z Polski i ostatecznie na stadion wpuści niecałe 900 sympatyków. To nie spodobało się "Legionistom", dlatego doszło do przepychanek.

Komunikat Aston Villi ws. zmniejszenia puli biletów nie spodobał się także Dariuszowi Mioduskiemu i całemu zarządowi, dlatego jeszcze przed meczem Legia wydała oświadczenie, w którym poinformowała, że zarząd nie wybiera się na stadion, aby zobaczyć spotkanie na żywo. To forma protestu. Dariusz Mioduski i jego współpracownicy chcieli obejrzeć mecz w restauracji, ale według rzecznika Legii zostali... wyproszeni.