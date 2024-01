Dariusz Szpakowski wraca do pracy! Legenda mikrofonu skomentuje mecze Euro 2024 w Niemczech, ale także baraże

Dariusz Szpakowski znowu skomentuje mecz Polski

Dariusz Szpakowski to jeden z najbardziej rozpoznawalnych komentatorów piłkarskich w Polsce. Jego charakterystyczny głos przez lata gościł w naszych domach podczas meczów reprezentacji Polski, ale nie tylko. Ostatnio Szpakowski zrobił sobie dłuższą przerwę. Ostatnie spotkanie, które skomentował to finał mundialu w Katarze pomiędzy Argentyną i Francją. Jego pytanie "Argentyno, co ty robisz?!" stało się już kultowe.

Według informacji WP Sportowe Fakty Dariusz Szpakowski ma niedługo wrócić do komentowania spotkań w Telewizji Polskiej. Doświadczony dziennikarz będzie komentował mecze Euro 2024. Sęk w tym, że na jego prośbę, nie będą to mecze reprezentacji Polski. To jednak nie oznacza, że Szpakowski w tym roku nie dostanie meczu Biało-Czerwonych. 72-latek zostanie oddelegowany do jednego ze starć barażowych, w których zagrają Polacy.