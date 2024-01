Dawid Kownacki blisko transferu? Napastnik nazywany "drugim Lewandowskim" musi odzyskać formę i pierwszy skład Jakub Maj

Bartek Syta

Transfer Dawida Kownackiego do Werderu Brema to błąd? Polski napastnik, który kiedyś był nazywany "Drugim Lewandowskim" obecnie ma problemy z grą w klubie. Niemieccy dziennikarze wieszczą przenosiny do innej drużyny.