Dominik Marczuk w reprezentacji Polski? Błyszczy w PKO Ekstraklasie

- 20-letni Dominik Marczuk z Jagiellonii Białystok ma znaleźć się na liście piłkarzy powołanych na mecz reprezentacji Polski z Estonią - twierdzi dziennikarz Sebastian Staszewski z TVP Sport.

Marczuk nigdy dotąd nie otrzymał powołania do seniorskiej kadry. Jesienią grał natomiast dla młodzieżówki do lat 21 u trenera Adama Majewskiego, następcy Michała Probierza.

Kandydatura Marczuka do seniorskiej reprezentacji dopiero co wypłynęła do mediów. W poniedziałek wahadłowego zaproponował prezes Jagiellonii Wojciech Pertkiewicz w rozmowie z Kanałem Sportowym. Więcej mówiło się o ewentualnych powołaniach innych zawodników z Białegostoku: środkowego pomocnika Tarasa Romanczuka oraz wahadłowego na lewej stronie Bartłomieja Wdowika, który zadebiutował jesienią.

O tym czy Marczuk albo jego koledzy rzeczywiście dostaną powołanie od Probierza dowiemy się w czwartek (14 marca) w późnych godzinach wieczornych, kiedy PZPN opublikuje listę.