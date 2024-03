Piłkarze z Jagiellonii Białystok do reprezentacji Polski

Szeroka kadra reprezentacji Polski na baraże o Euro 2024 jest znana od tygodnia wyłącznie w PZPN i klubach, których piłkarze otrzymali do niej powołanie. Ostateczną listę zaproszonych przez Michała Probierza poznamy w czwartek - 14 marca. Wśród przeszło dwudziestu nazwisk na pewno pojawią się gracze z rodzimej PKO Ekstraklasy. Ilu z liderującej Jagiellonii Białystok?

Prezes Wojciech Pertkiewicz zapytany w Kanale Sportowym o to kogo powołałby z drużyny do reprezentacji wskazał dwóch zawodników: Dominika Marczuka oraz Tarasa Romanczuka. - Reszta niech solidnie pracuje - stwierdził szef Jagi.

Marczuk ze Śląskiem wbił dwie bramki. Ma 20 lat i jest wahadłowym. W seniorskiej kadrze jeszcze nie zaistniał, za to robi dobre wrażenie w młodzieżówce przejętej niedawno przez trenera Adama Majewskiego. Czy to już czas na awans do pierwszej reprezentacji? Wszystko wskazuje na to, że Probierz w marcu nie zdecyduje się na Marczuka.