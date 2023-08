Duże zainteresowanie Lecha Poznań w Trnavie. Rewanżowe starcie III rundy el. Ligi Konferencji z trybun obejrzy ponad 19 tys. fanów

Duże zainteresowanie wejściówkami, będzie komplet?

- W meczach pucharowych najważniejszy jest wynik i z takim celem pojechaliśmy do Polski. Uzyskaliśmy wynik, który akceptujemy i daje on nam szanse przed rewanżem. Dzięki temu jutro nasz stadion będzie wyprzedany. Wiele osób nie może się doczekać tego meczu, my też. Nie wiem, jak to się potoczy, ale wierzę, że na boisku będzie widać, że chcemy wygrać, gramy o zwycięstwo i o awans - powiedział Gasparik na konferencji przedmeczowej.

Lechici wygrali pierwsze spotkanie 2:1 , tracąc bramkę w 87. minucie . Ten kontaktowy gol przedłużył nadzieje piłkarzy Spartaka na awans do kolejnej rundy, ale też zachęcił miejscowych kibiców do przyjścia na stadion w czwartkowy wieczór. W sprzedaży pozostało niewiele ponad tysiąc wejściówek.

Fani "Kolejorza" po raz kolejny opanują miasto swojego rywala?

- Myślę, że doda nam to ogromnej energii, więcej będzie emocji z naszej strony, determinacji, a zawodnicy muszą czuć chęć zwycięstwa. Lech natomiast nie jest drużyną, która boi się takiej atmosfery i na to nie liczymy. Jeśli chcesz odnieść sukces w takim meczu, musisz zagrać bardzo dobrze i nie popełniać błędów - zaznaczył opiekun Spartaka.

Spartak chce powtórzyć historię sprzed lat

- Można to trochę porównać do tego dwumeczu. Bułgarzy byli zdecydowanym faworytem. W Sofii graliśmy pod dużo większą presją niż w Poznaniu. Prowadziliśmy po rzucie karnym, ale ostatecznie to rywale wygrali 2:1. Chcieli dominować w rewanżu i myślę, że Lech pewnie ma takie same zamierzenia. Z tą atmosferą, determinacją, motywacją i emocjami damy radę - wspomniał Prochazka.

W rewanżu Lewski szybko objął prowadzenie, ale bohaterem spotkania był Ladislav Tomacek, który strzelił dwa gole i nie pomylił się w serii rzutów karnych, wygranych przez Słowaków 5:4.

- Wiem, że Lewski bardzo się nim interesował, ale to ja tam trafiłem. W każdym razie w Lewskim wszyscy go bardzo dobrze zapamiętali. To był bardzo wymagający mecz w fantastycznej atmosferze. Cały stadion wiwatował, na koniec była niesamowita euforia - przyznał Prochazka, który w swojej karierze grał także m.in. w Górniku Zabrze.