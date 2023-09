Dwóch kandydatów na selekcjonera reprezentacji Polski U-21. Cezary Kulesza: Szkoda, że Probierz nie ma bliźniaka Jacek Czaplewski

Mariusz Pawlak i Adam Majewski Piotr Hukało, Krzysztof Kapica

Awans Michała Probierza na selekcjonera pierwszej reprezentacji Polski sprawił, że w drużynie do lat 21, którą prowadził do wtorku powstał wakat. Prezes PZPN Cezary Kulesza rozmawia z dwoma kandydatami. Potencjalnie jeden z nich dokończy eliminacje do młodzieżowego Euro.