Efthymis Koulouris autorem pierwszej bramki nowego sezonu PKO Ekstraklasy. Grek trafił w meczu Warta Poznań - Pogoń Szczecin

Efthymis Koulouris już strzela dla Pogoni Szczecin

Do siatki Koulouris trafił w 36 minucie. Kopnął precyzyjnie z prawej nogi, przy lewym słupku, z okolicy dziesiątego metra. Asystę zanotował Marcel Wędrychowski. Skrzydłowy dograł miękko z prawej flanki.

Koulouris to w Pogoni następca Pontusa Almqvista. Szwed skorzystał z oferty włoskiego Lecce. Natomiast Grek ostatnio występował na wypożyczeniu w Turcji. Formalnie został wykupiony z austriackiego LASK Linz. Kwoty nie ujawniono.

Bramkę Koulourisa oklaskiwało około 600 sympatyków Pogoni. Tuż przed przerwą po zagraniu Kamila Grosickiego nowy nabytek spróbował jeszcze raz. Szukał okienka. Uderzenie zza szesnastki okazało się jednak wyraźnie niecelne.

Co ciekawe, Koulouris jest w Pogoni od niedawna, ale Wartę trafił już... trzykrotnie. W przedsezonowym sparingu (3:0) ustrzelił bowiem dublet. - Dziś powtórzyło się to samo co wtedy. Nie możemy dopuścić, żeby padły kolejne bramki - mówił w przerwie ligowego spotkania Maciej Żurawski, autor spektakularnego pudła po stronie Warty.