Egipt gra dalej, koniec Pucharu Narodów Afryki dla Mohameda Salaha. Kontuzjowany piłkarz wraca do Liverpoolu OPRAC.: Jacek Czaplewski

Salah ma wrócić do Anglii PAP/EPA

Puchar Narodów Afryki. Reprezentacja Egiptu wyszła z grupy, ale Mohamed Salah nie pomoże jej w kolejnych meczach. Lider drużyny wraca do Anglii, by pod okiem sztabu medycznego Liverpoolu rozpocząć rekonwalescencję po kontuzji, jakiej nabawił się podczas ostatniego spotkania - potwierdził jego agent Ramy Abbas. Kiedy 31-latek wróci do gry?