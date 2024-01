Gospodarz Pucharu Narodów Afryki rozbity przez Gwineę Równikową

Puchar Narodów Afryki. Wybrzeże Kości Słoniowej rozbite przez Gwineę Równikową

Wybrzeże Kości Słoniowej przed kilkoma dniami w prestiżowym starciu przegrało z Nigerią 0:1 i musiało wygrać swój ostatni mecz w grupie, żeby zapewnić sobie awans do kolejnej rundy. Jednak naprzeciw stanęła rewelacyjna Gwinea Równikowa, która na turnieju prezentuje się znakomicie.

Po przerwie gospodarze turnieju rzucili się do odrabiania strat. W 67. minucie Jean-Philippe Krasso trafił do bramki rywala, ale był na spalonym i sędzia znowu cofnął trafienie. Wybrzeże Kości Słoniowej atakowali coraz większą liczbą piłkarzy, co łączyło się z kontratakami rywali.