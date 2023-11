Eliminacje Euro 2024. Skandal w reprezentacji Czech. Wyciekło nagranie z pijanymi piłkarzami [WIDEO]

Wyciekło nagranie z udziałem pijanych reprezentantów Czech

Dziś czeska federacja wydała oświadczenie, że trzech zawodników opuściło zgrupowanie w trybie natychmiastowym. O kim mowa? Jakub Brabec, Vladimir Coufal i Jan Kuchta złamali wewnętrzny regulamin spędzając noc w jednej z dyskotek w Ołumuńcu i zostali wydaleni. Nie wystąpią więc w ostatnim meczu eliminacji z Mołdawią (20.11).

To jednak nie koniec przykrych zdarzeń jeśli idzie o czeską piłkę. Okazuje się, że do internetu wyciekło także nagranie z sobotniej nocy. Widzimy jak zupełnie pijany Jakub Brabec przechodzi przez ulicę i prawie nie zbija go auto. Doskoczył do niego Vladimir Coufal, który zawrócił kolegę na chodnik.